25 Funniest Threads Posts to Give Your Day a Lift

Social Media threads

It’s Tuesday, it’s rainy – at least where we are – and payday is still a metaphorical mile beyond reach, but we have something to put a little pep into proceedings.

We’ve been digging around on Threads, where we found these funny posts. If you see something you like, show it a bit of love.

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