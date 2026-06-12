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Just 21 jaw dropping ‘bargains’ featured on the ‘Insane Facebook Marketplace Items’ Twitter account
We all love a bargain. And while it’s certainly true that you can find some good deals on Facebook’s in-house Marketplace, there are also a lot of more questionable items for sale.
The wonderful Twitter account Insane Facebook Marketplace Items has been keeping a record of some of the more bizarre goods to appear there, and it’s a true Aladdin’s Cave of crazy tat.
Black bear penis pen holder, anyone?
1.
Cookie monster bike ($1,234) pic.twitter.com/obVIvhkBiQ
— insane facebook marketplace items (@insanemrktplace) June 11, 2026
2.
“Cock” handmade stained glass mosaic with lights in 5x7in frame ($100) pic.twitter.com/uoKE6ITtp5
— insane facebook marketplace items (@insanemrktplace) June 11, 2026
3.
Lemonade For Parties,Reunions Any Events ($175) pic.twitter.com/WBcKyiGeKC
— insane facebook marketplace items (@insanemrktplace) June 10, 2026
4.
I know what it looks like but it’s not ($10) pic.twitter.com/Vy58YvfVtT
— insane facebook marketplace items (@insanemrktplace) June 10, 2026
5.
Lot of 25 pairs of mannequin legs! ($200) pic.twitter.com/jeETLIbK1E
— insane facebook marketplace items (@insanemrktplace) June 10, 2026
6.
Michael Jackson And Blanket ($400) pic.twitter.com/lyLJOXbtAd
— insane facebook marketplace items (@insanemrktplace) June 8, 2026
7.
Steeple ($1,000) pic.twitter.com/XiPxmKg1kz
— insane facebook marketplace items (@insanemrktplace) June 4, 2026
8.
Pillow ($35) pic.twitter.com/aX4j3mIZBY
— insane facebook marketplace items (@insanemrktplace) May 25, 2026
9.
Hand made upside down portal ($80) pic.twitter.com/vFfDCptzt7
— insane facebook marketplace items (@insanemrktplace) May 20, 2026
10.
Grimykids x rocket rese tower denim ($300) pic.twitter.com/hVFPX9vani
— insane facebook marketplace items (@insanemrktplace) May 19, 2026
11.
Handmade Knitted Anatomy Art (Frog & Rat) – Unique Oddities Decor ($80) pic.twitter.com/j9nJKVRyaE
— insane facebook marketplace items (@insanemrktplace) April 13, 2026