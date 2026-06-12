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Just 21 jaw dropping ‘bargains’ featured on the ‘Insane Facebook Marketplace Items’ Twitter account

David Harris. Updated June 12th, 2026

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We all love a bargain. And while it’s certainly true that you can find some good deals on Facebook’s in-house Marketplace, there are also a lot of more questionable items for sale.

The wonderful Twitter account Insane Facebook Marketplace Items has been keeping a record of some of the more bizarre goods to appear there, and it’s a true Aladdin’s Cave of crazy tat.

Black bear penis pen holder, anyone?

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