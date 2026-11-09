Celebrity James Blunt Jeremy Clarkson

Jeremy Clarkson said he’d only buy James Blunt’s album if he bought Clarkson’s beer first and Blunt’s A++ response had everyone raising a glass

John Plunkett. Updated November 9th, 2026

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James Blunt’s got a new album out – it’s called Airplane Mode, in case you were wondering – which means the great man is even more active on Twitter than he usually is.

We’ve already mentioned this rather fabulous Leonardo DiCaprio mash-up.

Well, he’s back again after Jeremy Clarkson tweeted that Blunt had suggested to him that he might like to buy his new long player.

Blunt owns a pub just like Clarkson, you see, except the singer took it more literally than the former Top Gear man might have expected.

How literally? This literally.

Boom.

And it kept getting better.

And these people enjoyed it as much as we did.

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Source @JamesBlunt