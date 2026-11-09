Celebrity James Blunt Jeremy Clarkson
Jeremy Clarkson said he’d only buy James Blunt’s album if he bought Clarkson’s beer first and Blunt’s A++ response had everyone raising a glass
James Blunt’s got a new album out – it’s called Airplane Mode, in case you were wondering – which means the great man is even more active on Twitter than he usually is.
We’ve already mentioned this rather fabulous Leonardo DiCaprio mash-up.
Hey Leo! Don’t forget to tag me @LeoDiCaprio https://t.co/3hLDARufXz
— James Blunt (@JamesBlunt) November 5, 2026
Well, he’s back again after Jeremy Clarkson tweeted that Blunt had suggested to him that he might like to buy his new long player.
My dear friend @JamesBlunt has asked me to buy his new record and I will, just as soon as he buys some Hawkstone for his pub.
— Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) November 7, 2026
Blunt owns a pub just like Clarkson, you see, except the singer took it more literally than the former Top Gear man might have expected.
How literally? This literally.
Just buy the fucking album already. https://t.co/PHFs1uCdio https://t.co/bP96aWA9Vp
— James Blunt (@JamesBlunt) November 8, 2026
Boom.
And it kept getting better.
@JamesBlunt Fair dos. I have a clay pigeon shoot coming up. I shall buy your record for that.
— Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) November 8, 2026
@JeremyClarkson Vinyl for you. CD for everyone else.
— James Blunt (@JamesBlunt) November 8, 2026
And these people enjoyed it as much as we did.
Source @JamesBlunt