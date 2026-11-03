Celebrity Celebrity data

‘What famous person was born in your birthday month/year?’ – People are playing the lucky dip of celebrities with this entertaining chart

David Harris. Updated November 3rd, 2026

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A rather marvellous chart has been going viral on Twitter recently. It’s a simple enough concept, but wonderfully executed by graphic designer and data enthusiast Josh Barzon.

It’s just a big ol’ list of the most famous people born in every month from 1954 to 2003.

So – who’s your famous birth month buddy?

Here’s the data in a more ‘eyeball friendly’ version.

1954

  • JanOprah Winfrey
  • FebJohn Travolta
  • MarRon Howard
  • AprJackie Chan
  • MayRay Parker Jr.
  • JunJim Belushi
  • JulAngela Merkel
  • AugJames Cameron
  • SepShinzo Abe
  • OctDavid Lee Roth
  • NovKamal Haasan
  • DecDenzel Washington

1955

  • JanRowan Atkinson
  • FebSteve Jobs
  • MarBruce Willis
  • AprAkira Toriyama
  • MayBill Paxton
  • JunTim Berners-Lee
  • JulWillem Dafoe
  • AugBilly Bob Thornton
  • SepLinda Purl
  • OctBill Gates
  • NovWhoopi Goldberg
  • DecUdit Narayan

1956

  • JanMel Gibson
  • FebArsenio Hall
  • MarBryan Cranston
  • AprAndy Garcia
  • MayBob Saget
  • JunAnthony Bourdain
  • JulTom Hanks
  • AugKim Cattrall
  • SepDavid Copperfield
  • OctCarrie Fisher
  • NovBo Derek
  • DecAnil Kapoor

1957

  • JanSteve Harvey
  • FebVanna White
  • MarOsama bin Laden
  • AprDaniel Day-Lewis
  • MaySid Vicious
  • JunFrances McDormand
  • JulBret Hart
  • AugStephen Fry
  • SepHans Zimmer
  • OctBernie Mac
  • NovCaroline Kennedy
  • DecRay Romano

1958

  • JanEllen DeGeneres
  • FebIce-T
  • MarSharon Stone
  • AprAlec Baldwin
  • MayAnnette Bening
  • JunPrince
  • JulKevin Bacon
  • AugMichael Jackson
  • SepAndrea Bocelli
  • OctViggo Mortensen
  • NovJamie Lee Curtis
  • DecNikki Sixx

1959

  • JanLinda Blair
  • FebJohn McEnroe
  • MarAidan Quinn
  • AprEmma Thompson
  • MayMorrissey
  • JunHugh Laurie
  • JulKevin Spacey
  • AugMagic Johnson
  • SepMorten Harket
  • OctSimon Cowell
  • NovBryan Adams
  • DecFlorence Griffith Joyner

1960

  • JanMichael Hutchence
  • FebPrince Andrew
  • MarAyrton Senna
  • AprHugo Weaving
  • MayBono
  • JunBradley Walsh
  • JulJane Lynch
  • AugAntonio Banderas
  • SepColin Firth
  • OctJean-Claude Van Damme
  • NovGary Lineker
  • DecDaryl Hannah

1961

  • JanWayne Gretzky
  • FebHenry Rollins
  • MarLothar Matthäus
  • AprEddie Murphy
  • MayDennis Rodman
  • JunBoy George
  • JulPrincess Diana
  • AugBarack Obama
  • SepBonnie Hunt
  • OctChad Smith
  • NovMeg Ryan
  • DecSean Hannity

1962

  • JanJim Carrey
  • FebAxl Rose
  • MarJon Bon Jovi
  • AprJeff Dunham
  • MayEmilio Estevez
  • JunPaula Abdul
  • JulTom Cruise
  • AugSteve Carell
  • SepKeir Starmer
  • OctCary Elwes
  • NovJodie Foster
  • DecRalph Fiennes

1963

  • JanJosé Mourinho
  • FebMichael Jordan
  • MarQuentin Tarantino
  • AprGarry Kasparov
  • MayMike Myers
  • JunJohnny Depp
  • JulLisa Kudrow
  • AugWhitney Houston
  • SepMalcolm Gladwell
  • OctRob Schneider
  • NovNicollette Sheridan
  • DecBrad Pitt

1964

  • JanJeff Bezos
  • FebSarah Palin
  • MarElle Macpherson
  • AprRussell Crowe
  • MayLenny Kravitz
  • JunCourteney Cox
  • JulSandra Bullock
  • AugHoda Kotb
  • SepKeanu Reeves
  • OctGuillermo del Toro
  • NovCalista Flockhart
  • DecMarisa Tomei

1965

  • JanDiane Lane
  • FebDr. Dre
  • MarSarah Jessica Parker
  • AprRobert Downey Jr.
  • MayBrooke Shields
  • JunElizabeth Hurley
  • JulJ.K. Rowling
  • AugViola Davis
  • SepCharlie Sheen
  • OctMario Lemieux
  • NovShah Rukh Khan
  • DecSalman Khan

1966

  • JanPatrick Dempsey
  • FebCindy Crawford
  • MarZack Snyder
  • AprSamantha Fox
  • MayJanet Jackson
  • JunMike Tyson
  • JulGianfranco Zola
  • AugHalle Berry
  • SepAdam Sandler
  • OctDavid Cameron
  • NovGordon Ramsay
  • DecKiefer Sutherland

1967

  • JanR. Kelly
  • FebKurt Cobain
  • MarLauren Graham
  • AprMaria Bello
  • MayTim McGraw
  • JunNicole Kidman
  • JulVin Diesel
  • AugCarrie-Anne Moss
  • SepMichael Johnson
  • OctJulia Roberts
  • NovJimmy Kimmel
  • DecJamie Foxx

1968

  • JanLL Cool J
  • FebJosh Brolin
  • MarCéline Dion
  • AprAshley Judd
  • MayTony Hawk
  • JunScott Wolf
  • JulMichael Weatherly
  • AugGillian Anderson
  • SepWill Smith
  • OctHugh Jackman
  • NovOwen Wilson
  • DecLucy Liu

1969

  • JanDave Grohl
  • FebJennifer Aniston
  • MarJavier Bardem
  • AprPaul Rudd
  • MayCate Blanchett
  • JunIce Cube
  • JulJennifer Lopez
  • AugMatthew Perry
  • SepCatherine Zeta-Jones
  • OctGwen Stefani
  • NovSean Combs
  • DecJay-Z

1970

  • JanLara Fabian
  • FebSimon Pegg
  • MarRachel Weisz
  • AprUma Thurman
  • MayTina Fey
  • JunCafu
  • JulChristopher Nolan
  • AugRiver Phoenix
  • SepTaraji P. Henson
  • OctMatt Damon
  • NovEthan Hawke
  • DecJennifer Connelly

1971

  • JanJeremy Renner
  • FebMichael C. Hall
  • MarEwan McGregor
  • AprSelena
  • MaySofia Coppola
  • JunElon Musk
  • JulSandra Oh
  • AugPete Sampras
  • SepLance Armstrong
  • OctSnoop Dogg
  • NovChristina Applegate
  • DecRicky Martin

1972

  • JanAmanda Peet
  • FebBillie Joe Armstrong
  • MarShaquille O'Neal
  • AprJennifer Garner
  • MayDwayne Johnson
  • JunZinedine Zidane
  • JulSofía Vergara
  • AugBen Affleck
  • SepGwyneth Paltrow
  • OctEminem
  • NovThandiwe Newton
  • DecJude Law

1973

  • JanSean Paul
  • FebCathy Freeman
  • MarJim Parsons
  • AprPharrell Williams
  • MayTori Spelling
  • JunNeil Patrick Harris
  • JulKate Beckinsale
  • AugSergey Brin
  • SepPaul Walker
  • OctSeth MacFarlane
  • NovAishwarya Rai
  • DecTyra Banks

1974

  • JanChristian Bale
  • FebRobbie Williams
  • MarEva Mendes
  • AprVictoria Beckham
  • MayLaura Pausini
  • JunAlanis Morissette
  • JulHilary Swank
  • AugAmy Adams
  • SepJimmy Fallon
  • OctJoaquin Phoenix
  • NovLeonardo DiCaprio
  • DecRyan Seacrest

1975

  • JanBradley Cooper
  • FebDrew Barrymore
  • MarEva Longoria
  • AprPedro Pascal
  • MayDavid Beckham
  • JunAngelina Jolie
  • Jul50 Cent
  • AugCharlize Theron
  • SepMichael Bublé
  • OctKate Winslet
  • NovTara Reid
  • DecTiger Woods

1976

  • JanEmma Bunton
  • FebRashida Jones
  • MarReese Witherspoon
  • AprMelissa Joan Hart
  • MayCillian Murphy
  • JunBlake Shelton
  • JulBenedict Cumberbatch
  • AugSam Worthington
  • SepRonaldo Nazário
  • OctRyan Reynolds
  • NovChadwick Boseman
  • DecArmin van Buuren

1977

  • JanOrlando Bloom
  • FebShakira
  • MarChris Martin
  • AprSarah Michelle Gellar
  • MaySamantha Morton
  • JunKanye West
  • JulLiv Tyler
  • AugTom Brady
  • SepTom Hardy
  • OctJohn Mayer
  • NovBrittany Murphy
  • DecEmmanuel Macron

1978

  • JanVolodymyr Zelenskyy
  • FebAshton Kutcher
  • MarJensen Ackles
  • AprJames Franco
  • MayGinnifer Goodwin
  • JunFrank Lampard
  • JulJosh Hartnett
  • AugKobe Bryant
  • SepRuben Studdard
  • OctUsher
  • NovRachel McAdams
  • DecJohn Legend

1979

  • JanRosamund Pike
  • FebValentino Rossi
  • MarOscar Isaac
  • AprKourtney Kardashian
  • MayMaggie Q
  • JunChris Pratt
  • JulRose Byrne
  • AugJason Momoa
  • SepPink
  • OctBrandon Routh
  • NovLamar Odom
  • DecSara Bareilles

1980

  • JanZooey Deschanel
  • FebChristina Ricci
  • MarRonaldinho
  • AprChanning Tatum
  • MaySteven Gerrard
  • JunVenus Williams
  • JulGisele Bündchen
  • AugMacaulay Culkin
  • SepMichelle Williams
  • OctKim Kardashian
  • NovRyan Gosling
  • DecChristina Aguilera

1981

  • JanAlicia Keys
  • FebParis Hilton
  • MarJulia Stiles
  • AprHayden Christensen
  • MayRami Malek
  • JunNatalie Portman
  • JulFernando Alonso
  • AugRoger Federer
  • SepBeyoncé
  • OctZlatan Ibrahimović
  • NovNatasha Bedingfield
  • DecBritney Spears

1982

  • JanCatherine, Princess of Wales
  • FebLupe Fiasco
  • MarJessica Biel
  • AprKelly Clarkson
  • MayJamie Dornan
  • JunPrince William
  • JulPriyanka Chopra
  • AugSebastian Stan
  • SepLil Wayne
  • OctMatt Smith
  • NovAnne Hathaway
  • DecNicki Minaj

1983

  • JanKate Bosworth
  • FebEmily Blunt
  • MarCarrie Underwood
  • AprMiranda Kerr
  • MayHenry Cavill
  • JunMacklemore
  • JulKatrina Kaif
  • AugMila Kunis
  • SepAmy Winehouse
  • OctFelicity Jones
  • NovAdam Driver
  • DecAaron Rodgers

1984

  • JanCalvin Harris
  • FebTrevor Noah
  • MarOlivia Wilde
  • AprAmerica Ferrera
  • MayMark Zuckerberg
  • JunKhloé Kardashian
  • JulGina Rodriguez
  • AugRyan Lochte
  • SepPrince Harry
  • OctKaty Perry
  • NovScarlett Johansson
  • DecLeBron James

1985

  • JanLewis Hamilton
  • FebCristiano Ronaldo
  • MarKeira Knightley
  • AprGal Gadot
  • MayLily Allen
  • JunMichael Phelps
  • JulAshley Tisdale
  • AugAnna Kendrick
  • SepLuka Modrić
  • OctBruno Mars
  • NovKaley Cuoco
  • DecAmanda Seyfried

1986

  • JanAlex Turner
  • FebGemma Arterton
  • MarLady Gaga
  • AprAmanda Bynes
  • MayRobert Pattinson
  • JunShia LaBeouf
  • JulLindsay Lohan
  • AugUsain Bolt
  • SepEmmy Rossum
  • OctDrake
  • NovPenn Badgley
  • DecEllie Goulding

1987

  • JanLuis Suárez
  • FebMichael B. Jordan
  • MarKesha
  • AprMaria Sharapova
  • MayNovak Djokovic
  • JunLionel Messi
  • JulSebastian Vettel
  • AugBlake Lively
  • SepWiz Khalifa
  • OctZac Efron
  • NovColin Kaepernick
  • DecAaron Carter

1988

  • JanSkrillex
  • FebRihanna
  • MarStephen Curry
  • AprLizzo
  • MayAdele
  • JunMichael Cera
  • JulConor McGregor
  • AugRobert Lewandowski
  • SepKevin Durant
  • OctMesut Özil
  • NovEmma Stone
  • DecVanessa Hudgens

1989

  • JanNina Dobrev
  • FebElizabeth Olsen
  • MarLily Collins
  • AprSimu Liu
  • MayChris Brown
  • JunLucy Hale
  • JulDaniel Radcliffe
  • AugHayden Panettiere
  • SepJason Derulo
  • OctBrie Larson
  • NovTaron Egerton
  • DecTaylor Swift

1990

  • JanLiam Hemsworth
  • FebThe Weeknd
  • MarHozier
  • AprEmma Watson
  • MayThomas Brodie-Sangster
  • JunIggy Azalea
  • JulMargot Robbie
  • AugJennifer Lawrence
  • SepKieran Trippier
  • OctBrittney Griner
  • NovRita Ora
  • DecAaron Ramsey

1991

  • JanEden Hazard
  • FebEd Sheeran
  • MarAntoine Griezmann
  • AprTravis Scott
  • MayLena Meyer-Landrut
  • JunKevin De Bruyne
  • JulVirgil van Dijk
  • AugDylan O'Brien
  • SepSimona Halep
  • OctTyler Posey
  • NovShailene Woodley
  • DecCharlie Puth

1992

  • JanShawn Johnson
  • FebNeymar
  • MarKyrie Irving
  • AprSadio Mané
  • MaySam Smith
  • JunMohamed Salah
  • JulSelena Gomez
  • AugDemi Lovato
  • SepNick Jonas
  • OctCardi B
  • NovMiley Cyrus
  • DecJin (BTS)

1993

  • JanZayn Malik
  • FebVictoria Justice
  • MarPaul Pogba
  • AprChance the Rapper
  • MayMiranda Cosgrove
  • JunAriana Grande
  • JulHarry Kane
  • AugLiam Payne
  • SepNiall Horan
  • OctKane Brown
  • NovPete Davidson
  • DecAnnaSophia Robb

1994

  • JanMaluma
  • FebHarry Styles
  • MarJustin Bieber
  • AprSaoirse Ronan
  • MayMarquinhos
  • JunCamila Mendes
  • JulShohei Ohtani
  • AugBernardo Silva
  • SepHalsey
  • OctBabar Azam
  • NovDacre Montgomery
  • DecGiannis Antetokounmpo

1995

  • JanJisoo
  • FebMegan Thee Stallion
  • MarMikaela Shiffrin
  • AprLogan Paul
  • MayShaboozey
  • JunTroye Sivan
  • JulPost Malone
  • AugDua Lipa
  • SepPatrick Mahomes
  • OctJimin (BTS)
  • NovKendall Jenner
  • DecTimothée Chalamet

1996

  • JanFlorence Pugh
  • FebSophie Turner
  • MarLiza Koshy
  • AprAnya Taylor-Joy
  • MayNormani
  • JunTom Holland
  • JulBen Simmons
  • AugA'ja Wilson
  • SepZendaya
  • OctBella Hadid
  • NovLorde
  • DecHailee Steinfeld

1997

  • JanJake Paul
  • FebRosé
  • MarLisa
  • AprMaisie Williams
  • MayLana Condor
  • JunJacob Elordi
  • JulMalala Yousafzai
  • AugKylie Jenner
  • SepJungkook
  • OctNaomi Osaka
  • NovHero Fiennes Tiffin
  • DecZara Larsson

1998

  • JanXXXTentacion
  • FebChappell Roan
  • MarJack Harlow
  • AprParis Jackson
  • MayMrBeast
  • JunCentral Cee
  • JulJaden Smith
  • AugShawn Mendes
  • SepChristian Pulisic
  • OctAmandla Stenberg
  • NovAchraf Hakimi
  • DecKylian Mbappé

1999

  • JanDeclan Rice
  • FebGianluigi Donnarumma
  • MarMadison Beer
  • AprLil Nas X
  • MaySabrina Carpenter
  • JunKai Havertz
  • JulJoey King
  • AugMatthijs de Ligt
  • SepAlexander Isak
  • OctBailee Madison
  • NovArmand Duplantis
  • DecReece James

2000

  • JanIce Spice
  • FebAntony
  • MarKhaby Lame
  • AprChloe Kim
  • MayRema
  • JunBeabadoobee
  • JulErling Haaland
  • AugKim Chaewon
  • SepFelix (Stray Kids)
  • OctAddison Rae
  • NovAul'i Cravalho
  • DecJeremie Frimpong

2001

  • JanEnzo Fernández
  • FebKhvicha Kvaratskhelia
  • MarJVKE
  • AprAnthony Volpe
  • MayEmma Chamberlain
  • JunJalen Suggs
  • JulIsabela Merced
  • AugAnthony Edwards
  • SepBukayo Saka
  • OctCaleb McLaughlin
  • NovCaleb Williams
  • DecBillie Eilish

2002

  • JanCaitlin Clark
  • FebLiam Lawson
  • MarLorenzo Musetti
  • AprEmma Myers
  • MayAngel Reese
  • JunBenson Boone
  • JulAmad Diallo
  • AugDrake Maye
  • SepMaddie Ziegler
  • OctAnsu Fati
  • NovEmma Raducanu
  • DecFinn Wolfhard

2003

  • JanGreta Thunberg
  • FebOlivia Rodrigo
  • MarBhad Bhabie
  • AprHarvey Elliott
  • MayCarlos Alcaraz
  • JunJude Bellingham
  • JulConor Bradley
  • AugRayan Cherki
  • SepBella Ramsey
  • OctAlejandro Balde
  • NovAdéla
  • DecJackson Holliday

Chart created by @JoshuaBarzon.

It was illuminating stuff for a lot of people. For others, less so.

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One person was very familiar with the “most-famous” person born in their month.

Source Joshua Barzon Image Joshua Barzon, Wikimedia Commons