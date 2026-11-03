‘What famous person was born in your birthday month/year?’ – People are playing the lucky dip of celebrities with this entertaining chart
A rather marvellous chart has been going viral on Twitter recently. It’s a simple enough concept, but wonderfully executed by graphic designer and data enthusiast Josh Barzon.
It’s just a big ol’ list of the most famous people born in every month from 1954 to 2003.
So – who’s your famous birth month buddy?
What famous person was born in your birthday month/year? https://t.co/URih2XIkv4
— Josh Barzon (@JoshuaBarzon) October 25, 2026
Here’s the data in a more ‘eyeball friendly’ version.
1954
- JanOprah Winfrey
- FebJohn Travolta
- MarRon Howard
- AprJackie Chan
- MayRay Parker Jr.
- JunJim Belushi
- JulAngela Merkel
- AugJames Cameron
- SepShinzo Abe
- OctDavid Lee Roth
- NovKamal Haasan
- DecDenzel Washington
1955
- JanRowan Atkinson
- FebSteve Jobs
- MarBruce Willis
- AprAkira Toriyama
- MayBill Paxton
- JunTim Berners-Lee
- JulWillem Dafoe
- AugBilly Bob Thornton
- SepLinda Purl
- OctBill Gates
- NovWhoopi Goldberg
- DecUdit Narayan
1956
- JanMel Gibson
- FebArsenio Hall
- MarBryan Cranston
- AprAndy Garcia
- MayBob Saget
- JunAnthony Bourdain
- JulTom Hanks
- AugKim Cattrall
- SepDavid Copperfield
- OctCarrie Fisher
- NovBo Derek
- DecAnil Kapoor
1957
- JanSteve Harvey
- FebVanna White
- MarOsama bin Laden
- AprDaniel Day-Lewis
- MaySid Vicious
- JunFrances McDormand
- JulBret Hart
- AugStephen Fry
- SepHans Zimmer
- OctBernie Mac
- NovCaroline Kennedy
- DecRay Romano
1958
- JanEllen DeGeneres
- FebIce-T
- MarSharon Stone
- AprAlec Baldwin
- MayAnnette Bening
- JunPrince
- JulKevin Bacon
- AugMichael Jackson
- SepAndrea Bocelli
- OctViggo Mortensen
- NovJamie Lee Curtis
- DecNikki Sixx
1959
- JanLinda Blair
- FebJohn McEnroe
- MarAidan Quinn
- AprEmma Thompson
- MayMorrissey
- JunHugh Laurie
- JulKevin Spacey
- AugMagic Johnson
- SepMorten Harket
- OctSimon Cowell
- NovBryan Adams
- DecFlorence Griffith Joyner
1960
- JanMichael Hutchence
- FebPrince Andrew
- MarAyrton Senna
- AprHugo Weaving
- MayBono
- JunBradley Walsh
- JulJane Lynch
- AugAntonio Banderas
- SepColin Firth
- OctJean-Claude Van Damme
- NovGary Lineker
- DecDaryl Hannah
1961
- JanWayne Gretzky
- FebHenry Rollins
- MarLothar Matthäus
- AprEddie Murphy
- MayDennis Rodman
- JunBoy George
- JulPrincess Diana
- AugBarack Obama
- SepBonnie Hunt
- OctChad Smith
- NovMeg Ryan
- DecSean Hannity
1962
- JanJim Carrey
- FebAxl Rose
- MarJon Bon Jovi
- AprJeff Dunham
- MayEmilio Estevez
- JunPaula Abdul
- JulTom Cruise
- AugSteve Carell
- SepKeir Starmer
- OctCary Elwes
- NovJodie Foster
- DecRalph Fiennes
1963
- JanJosé Mourinho
- FebMichael Jordan
- MarQuentin Tarantino
- AprGarry Kasparov
- MayMike Myers
- JunJohnny Depp
- JulLisa Kudrow
- AugWhitney Houston
- SepMalcolm Gladwell
- OctRob Schneider
- NovNicollette Sheridan
- DecBrad Pitt
1964
- JanJeff Bezos
- FebSarah Palin
- MarElle Macpherson
- AprRussell Crowe
- MayLenny Kravitz
- JunCourteney Cox
- JulSandra Bullock
- AugHoda Kotb
- SepKeanu Reeves
- OctGuillermo del Toro
- NovCalista Flockhart
- DecMarisa Tomei
1965
- JanDiane Lane
- FebDr. Dre
- MarSarah Jessica Parker
- AprRobert Downey Jr.
- MayBrooke Shields
- JunElizabeth Hurley
- JulJ.K. Rowling
- AugViola Davis
- SepCharlie Sheen
- OctMario Lemieux
- NovShah Rukh Khan
- DecSalman Khan
1966
- JanPatrick Dempsey
- FebCindy Crawford
- MarZack Snyder
- AprSamantha Fox
- MayJanet Jackson
- JunMike Tyson
- JulGianfranco Zola
- AugHalle Berry
- SepAdam Sandler
- OctDavid Cameron
- NovGordon Ramsay
- DecKiefer Sutherland
1967
- JanR. Kelly
- FebKurt Cobain
- MarLauren Graham
- AprMaria Bello
- MayTim McGraw
- JunNicole Kidman
- JulVin Diesel
- AugCarrie-Anne Moss
- SepMichael Johnson
- OctJulia Roberts
- NovJimmy Kimmel
- DecJamie Foxx
1968
- JanLL Cool J
- FebJosh Brolin
- MarCéline Dion
- AprAshley Judd
- MayTony Hawk
- JunScott Wolf
- JulMichael Weatherly
- AugGillian Anderson
- SepWill Smith
- OctHugh Jackman
- NovOwen Wilson
- DecLucy Liu
1969
- JanDave Grohl
- FebJennifer Aniston
- MarJavier Bardem
- AprPaul Rudd
- MayCate Blanchett
- JunIce Cube
- JulJennifer Lopez
- AugMatthew Perry
- SepCatherine Zeta-Jones
- OctGwen Stefani
- NovSean Combs
- DecJay-Z
1970
- JanLara Fabian
- FebSimon Pegg
- MarRachel Weisz
- AprUma Thurman
- MayTina Fey
- JunCafu
- JulChristopher Nolan
- AugRiver Phoenix
- SepTaraji P. Henson
- OctMatt Damon
- NovEthan Hawke
- DecJennifer Connelly
1971
- JanJeremy Renner
- FebMichael C. Hall
- MarEwan McGregor
- AprSelena
- MaySofia Coppola
- JunElon Musk
- JulSandra Oh
- AugPete Sampras
- SepLance Armstrong
- OctSnoop Dogg
- NovChristina Applegate
- DecRicky Martin
1972
- JanAmanda Peet
- FebBillie Joe Armstrong
- MarShaquille O'Neal
- AprJennifer Garner
- MayDwayne Johnson
- JunZinedine Zidane
- JulSofía Vergara
- AugBen Affleck
- SepGwyneth Paltrow
- OctEminem
- NovThandiwe Newton
- DecJude Law
1973
- JanSean Paul
- FebCathy Freeman
- MarJim Parsons
- AprPharrell Williams
- MayTori Spelling
- JunNeil Patrick Harris
- JulKate Beckinsale
- AugSergey Brin
- SepPaul Walker
- OctSeth MacFarlane
- NovAishwarya Rai
- DecTyra Banks
1974
- JanChristian Bale
- FebRobbie Williams
- MarEva Mendes
- AprVictoria Beckham
- MayLaura Pausini
- JunAlanis Morissette
- JulHilary Swank
- AugAmy Adams
- SepJimmy Fallon
- OctJoaquin Phoenix
- NovLeonardo DiCaprio
- DecRyan Seacrest
1975
- JanBradley Cooper
- FebDrew Barrymore
- MarEva Longoria
- AprPedro Pascal
- MayDavid Beckham
- JunAngelina Jolie
- Jul50 Cent
- AugCharlize Theron
- SepMichael Bublé
- OctKate Winslet
- NovTara Reid
- DecTiger Woods
1976
- JanEmma Bunton
- FebRashida Jones
- MarReese Witherspoon
- AprMelissa Joan Hart
- MayCillian Murphy
- JunBlake Shelton
- JulBenedict Cumberbatch
- AugSam Worthington
- SepRonaldo Nazário
- OctRyan Reynolds
- NovChadwick Boseman
- DecArmin van Buuren
1977
- JanOrlando Bloom
- FebShakira
- MarChris Martin
- AprSarah Michelle Gellar
- MaySamantha Morton
- JunKanye West
- JulLiv Tyler
- AugTom Brady
- SepTom Hardy
- OctJohn Mayer
- NovBrittany Murphy
- DecEmmanuel Macron
1978
- JanVolodymyr Zelenskyy
- FebAshton Kutcher
- MarJensen Ackles
- AprJames Franco
- MayGinnifer Goodwin
- JunFrank Lampard
- JulJosh Hartnett
- AugKobe Bryant
- SepRuben Studdard
- OctUsher
- NovRachel McAdams
- DecJohn Legend
1979
- JanRosamund Pike
- FebValentino Rossi
- MarOscar Isaac
- AprKourtney Kardashian
- MayMaggie Q
- JunChris Pratt
- JulRose Byrne
- AugJason Momoa
- SepPink
- OctBrandon Routh
- NovLamar Odom
- DecSara Bareilles
1980
- JanZooey Deschanel
- FebChristina Ricci
- MarRonaldinho
- AprChanning Tatum
- MaySteven Gerrard
- JunVenus Williams
- JulGisele Bündchen
- AugMacaulay Culkin
- SepMichelle Williams
- OctKim Kardashian
- NovRyan Gosling
- DecChristina Aguilera
1981
- JanAlicia Keys
- FebParis Hilton
- MarJulia Stiles
- AprHayden Christensen
- MayRami Malek
- JunNatalie Portman
- JulFernando Alonso
- AugRoger Federer
- SepBeyoncé
- OctZlatan Ibrahimović
- NovNatasha Bedingfield
- DecBritney Spears
1982
- JanCatherine, Princess of Wales
- FebLupe Fiasco
- MarJessica Biel
- AprKelly Clarkson
- MayJamie Dornan
- JunPrince William
- JulPriyanka Chopra
- AugSebastian Stan
- SepLil Wayne
- OctMatt Smith
- NovAnne Hathaway
- DecNicki Minaj
1983
- JanKate Bosworth
- FebEmily Blunt
- MarCarrie Underwood
- AprMiranda Kerr
- MayHenry Cavill
- JunMacklemore
- JulKatrina Kaif
- AugMila Kunis
- SepAmy Winehouse
- OctFelicity Jones
- NovAdam Driver
- DecAaron Rodgers
1984
- JanCalvin Harris
- FebTrevor Noah
- MarOlivia Wilde
- AprAmerica Ferrera
- MayMark Zuckerberg
- JunKhloé Kardashian
- JulGina Rodriguez
- AugRyan Lochte
- SepPrince Harry
- OctKaty Perry
- NovScarlett Johansson
- DecLeBron James
1985
- JanLewis Hamilton
- FebCristiano Ronaldo
- MarKeira Knightley
- AprGal Gadot
- MayLily Allen
- JunMichael Phelps
- JulAshley Tisdale
- AugAnna Kendrick
- SepLuka Modrić
- OctBruno Mars
- NovKaley Cuoco
- DecAmanda Seyfried
1986
- JanAlex Turner
- FebGemma Arterton
- MarLady Gaga
- AprAmanda Bynes
- MayRobert Pattinson
- JunShia LaBeouf
- JulLindsay Lohan
- AugUsain Bolt
- SepEmmy Rossum
- OctDrake
- NovPenn Badgley
- DecEllie Goulding
1987
- JanLuis Suárez
- FebMichael B. Jordan
- MarKesha
- AprMaria Sharapova
- MayNovak Djokovic
- JunLionel Messi
- JulSebastian Vettel
- AugBlake Lively
- SepWiz Khalifa
- OctZac Efron
- NovColin Kaepernick
- DecAaron Carter
1988
- JanSkrillex
- FebRihanna
- MarStephen Curry
- AprLizzo
- MayAdele
- JunMichael Cera
- JulConor McGregor
- AugRobert Lewandowski
- SepKevin Durant
- OctMesut Özil
- NovEmma Stone
- DecVanessa Hudgens
1989
- JanNina Dobrev
- FebElizabeth Olsen
- MarLily Collins
- AprSimu Liu
- MayChris Brown
- JunLucy Hale
- JulDaniel Radcliffe
- AugHayden Panettiere
- SepJason Derulo
- OctBrie Larson
- NovTaron Egerton
- DecTaylor Swift
1990
- JanLiam Hemsworth
- FebThe Weeknd
- MarHozier
- AprEmma Watson
- MayThomas Brodie-Sangster
- JunIggy Azalea
- JulMargot Robbie
- AugJennifer Lawrence
- SepKieran Trippier
- OctBrittney Griner
- NovRita Ora
- DecAaron Ramsey
1991
- JanEden Hazard
- FebEd Sheeran
- MarAntoine Griezmann
- AprTravis Scott
- MayLena Meyer-Landrut
- JunKevin De Bruyne
- JulVirgil van Dijk
- AugDylan O'Brien
- SepSimona Halep
- OctTyler Posey
- NovShailene Woodley
- DecCharlie Puth
1992
- JanShawn Johnson
- FebNeymar
- MarKyrie Irving
- AprSadio Mané
- MaySam Smith
- JunMohamed Salah
- JulSelena Gomez
- AugDemi Lovato
- SepNick Jonas
- OctCardi B
- NovMiley Cyrus
- DecJin (BTS)
1993
- JanZayn Malik
- FebVictoria Justice
- MarPaul Pogba
- AprChance the Rapper
- MayMiranda Cosgrove
- JunAriana Grande
- JulHarry Kane
- AugLiam Payne
- SepNiall Horan
- OctKane Brown
- NovPete Davidson
- DecAnnaSophia Robb
1994
- JanMaluma
- FebHarry Styles
- MarJustin Bieber
- AprSaoirse Ronan
- MayMarquinhos
- JunCamila Mendes
- JulShohei Ohtani
- AugBernardo Silva
- SepHalsey
- OctBabar Azam
- NovDacre Montgomery
- DecGiannis Antetokounmpo
1995
- JanJisoo
- FebMegan Thee Stallion
- MarMikaela Shiffrin
- AprLogan Paul
- MayShaboozey
- JunTroye Sivan
- JulPost Malone
- AugDua Lipa
- SepPatrick Mahomes
- OctJimin (BTS)
- NovKendall Jenner
- DecTimothée Chalamet
1996
- JanFlorence Pugh
- FebSophie Turner
- MarLiza Koshy
- AprAnya Taylor-Joy
- MayNormani
- JunTom Holland
- JulBen Simmons
- AugA'ja Wilson
- SepZendaya
- OctBella Hadid
- NovLorde
- DecHailee Steinfeld
1997
- JanJake Paul
- FebRosé
- MarLisa
- AprMaisie Williams
- MayLana Condor
- JunJacob Elordi
- JulMalala Yousafzai
- AugKylie Jenner
- SepJungkook
- OctNaomi Osaka
- NovHero Fiennes Tiffin
- DecZara Larsson
1998
- JanXXXTentacion
- FebChappell Roan
- MarJack Harlow
- AprParis Jackson
- MayMrBeast
- JunCentral Cee
- JulJaden Smith
- AugShawn Mendes
- SepChristian Pulisic
- OctAmandla Stenberg
- NovAchraf Hakimi
- DecKylian Mbappé
1999
- JanDeclan Rice
- FebGianluigi Donnarumma
- MarMadison Beer
- AprLil Nas X
- MaySabrina Carpenter
- JunKai Havertz
- JulJoey King
- AugMatthijs de Ligt
- SepAlexander Isak
- OctBailee Madison
- NovArmand Duplantis
- DecReece James
2000
- JanIce Spice
- FebAntony
- MarKhaby Lame
- AprChloe Kim
- MayRema
- JunBeabadoobee
- JulErling Haaland
- AugKim Chaewon
- SepFelix (Stray Kids)
- OctAddison Rae
- NovAul'i Cravalho
- DecJeremie Frimpong
2001
- JanEnzo Fernández
- FebKhvicha Kvaratskhelia
- MarJVKE
- AprAnthony Volpe
- MayEmma Chamberlain
- JunJalen Suggs
- JulIsabela Merced
- AugAnthony Edwards
- SepBukayo Saka
- OctCaleb McLaughlin
- NovCaleb Williams
- DecBillie Eilish
2002
- JanCaitlin Clark
- FebLiam Lawson
- MarLorenzo Musetti
- AprEmma Myers
- MayAngel Reese
- JunBenson Boone
- JulAmad Diallo
- AugDrake Maye
- SepMaddie Ziegler
- OctAnsu Fati
- NovEmma Raducanu
- DecFinn Wolfhard
2003
- JanGreta Thunberg
- FebOlivia Rodrigo
- MarBhad Bhabie
- AprHarvey Elliott
- MayCarlos Alcaraz
- JunJude Bellingham
- JulConor Bradley
- AugRayan Cherki
- SepBella Ramsey
- OctAlejandro Balde
- NovAdéla
- DecJackson Holliday
Chart created by @JoshuaBarzon.
It was illuminating stuff for a lot of people. For others, less so.
One person was very familiar with the “most-famous” person born in their month.
Source Joshua Barzon Image Joshua Barzon, Wikimedia Commons